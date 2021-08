Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander zeker niet de eerste die onder het mes ging Plastische chirurgie beproefde truc onder criminelen, al gaat het soms goed mis

Door onze redactie Kopieer naar clipboard

Tien jaar wist hij uit handen te blijven van Justitie, maar afgelopen week kon de Nederlander Eric De Cocq van Delwijnen dan toch opgepakt worden in Duitsland. Hij had volgens Belgische media zijn gezicht onherkenbaar laten veranderen door plastische chirurgie. De Nederlander is zeker niet de eerste crimineel die onder het mes zou zijn gegaan in een poging van de radar te verdwijnen. Van de vrouw met de zeven gezichten tot de drugsbaas die op de operatietafel een nare verrassing wachtte.