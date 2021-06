Premium Binnenland

Oranjefans tellen af in Boedapest: ’Dit is prachtig, echt ongekend’

Alsof de beker al binnen is, zo hard wordt er zondagmiddag gefeest in de KNVB-fanzone in Boedapest. En dat nog voordat er überhaupt afgetrapt is in de achtste finale voor het EK.