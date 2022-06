Biden: geen federaal geld meer naar 'homogenezing'

Volgens het Witte Huis is er nog te veel discriminatie tegen de lhbti-gemeenschap. Zo zijn er volgens Biden afgelopen jaar meer dan driehonderd wetten op staatsniveau aangenomen die tegen die gemeenschap zijn. In veel staten is de toegang tot gezondheidszorg voor transgenders aan banden gelegd of mag niet meer gesproken worden over genderidentiteit.

In het decreet van Biden staat dat er meer hulp en gezondheidszorg moet komen voor mensen die bezig zijn met de overgang naar een ander geslacht. Lhbti-kinderen die naar een pleeggezin moeten, moeten voortaan naar gezinnen die hun identiteit accepteren.

Biden houdt woensdag een receptie in het Witte Huis waar mensen uit de lhbti-gemeenschap bij aanwezig zijn. Het zijn onder anderen parlementsleden en mensen die strijden voor lhbti-rechten.