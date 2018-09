Tunnel bij Rotterdam deels weer open

De Thomassentunnel (N15) richting Rozenburg is maandag even na 15.30 uur weer opengegaan voor verkeer. Dat meldde een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De reparatie aan een kabelgoot is afgerond. Deze werd maandagochtend over een lengte van 100 meter losgetrokken, vermoedelijk door een te hoge vrachtwagen.