’Moeder van Leonardo da Vinci was een buitenlandse slavin’

Dat stelt professor Carlo Vecce, een geleerde die gespecialiseerd is in Leonardo da Vinci. Vecce heeft zijn revolutionaire vondst tijdens een persconferentie in Florence uit de doeken gedaan. Hij presenteerde tegelijkertijd een nieuwe roman, Il sorriso di Caterina (De glimlach van Caterina), die op zijn ontdekkingen over de moeder van Leonardo zijn gebaseerd.

„Ik kon mijn ogen niet geloven”, zei Vecce naar aanleiding van de vondst van tot nu toe onbekende documenten over de kunstenaar in het staatsarchief van Florence. „Ik kon niet bevatten dat zijn moeder een slavin uit het buitenland was. Dus ik heb maandenlang gezocht naar bewijs dat zij niet de Caterina was waar die notariële acte over ging. Maar alle andere documenten bleken ook in die richting te wijzen.”

Het document was geschreven door Ser Piero da Vinci, de vader van de beroemde Leonardo, in november 1452. Leonardo, die in het Toscaanse dorpje Vinci is geboren, was toen ruim zes maanden oud. In het document spreekt Ser Piero, die zelf notaris was, over een slavin uit Circassië en schrijft verder over „haar vrijheid te herstellen en haar menselijke waardigheid te herstellen.”

Inspirator

Vecce denkt dat de moeder van Leonardo juist door haar afkomst een grote rol heeft gespeeld in zijn leven. Ook zijn drang naar vrijheid, die altijd zijn intellectuele wetenschappelijke werk heeft geïnspireerd. Aanvankelijk werd gedacht dat zij een boerenmeisje was. Maar Vecce heeft nu ontdekt dat zij verschillende keren werd doorverkocht.

Haar leven begon in de Kaukasus, waar ze mogelijk door Tartaren werd afgestaan, daarna werd ze meegenomen via de Zwarte Zee naar Constantinopel waar Venetiaanse kooplieden haar opkochten en haar met de boot meenamen naar Venetië. Uiteindelijk kwam ze in 1442 in Florence terecht. Daar werkte ze als kindermeisje en zou ze later de notaris Ser Piero da Vinci ontmoeten, die zich over haar ontfermde en van de slavernij bevrijdde.