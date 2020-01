Zeeland voelt zich verraden: ’Het is een schande’

De verhuizing van de marinierskazerne in Doorn naar Vlissingen gaat volgens Haagse bronnen niet door. De staatssecretaris gaat maandag in gesprek met Zeeland. Ⓒ ANP

Bij politiek Zeeland heerst een gevoel van verraad nu de komst van een gloednieuwe marinierskazerne naar Vlissingen waarschijnlijk van de baan is. Ook al schreef staatssecretaris Barbara Visser vanmiddag aan de Kamer dat er nog geen besluit is genomen over de verhuizing, is de stemming in Vlissingen somber en vijandig. Wethouder Albert Vader: „Het is een schande hoe het Rijk deze regio in zijn hemd zet.”