Velen steunen internetpetitie tegen Pegida

Meer dan 200.000 mensen in Duitsland hebben een internetpetitie ondertekend tegen de anti-islambeweging Pegida. De handtekeningenactie is een particulier initiatief onder het motto 'Voor een pluriform Duitsland, Geen Pegida'. Doel van de actie is een miljoen handtekeningen in te zamelen tegen de „Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland” (Pegida).