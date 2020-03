’Kat met meeste rimpels’ steelt harten op sociale media

Ⓒ INSTAGRAM XHERDAN

„Hij ziet er misschien niet zo uit, maar hij is gek op knuffelen”, aldus Sandra Filippi, het baasje van de sphinx. Met zijn ontelbare rimpels, die wel iets weg hebben van een doolhof, felblauwe ogen en roze huid steelt ze de harten van haar Instagramfans.

Gek op avocado’s

„Zijn uiterlijk is misschien wat intimiderend, maar eigenlijk is het een lieverd. Hij houdt er enorm van geaaid te worden”, vertelt Filippi. Waar je Xherdan ’s nachts voor kunt wakker maken? Het dier is gek op rauw vlees en avocado’s. „Vooral dat laatste”, aldus zijn baasje. „Hij steelt soms eten en verstopt het vervolgens in huis.”