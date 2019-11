Nieuw wapenarsenaal in Brabant ontdekt

De politie deed vorige week een inval in de loods in het kader van grootscheepse operatie Alfa naar de beruchte Brabantse familie R. In een bestelbus die volledig werd uitgekamd, vond de politie in verborgen ruimtes onder meer drie Kalasjnikovs, drie mitrailleurs, een geweer en drie andere vuurwapens. Ook lagen er explosieven en veel munitie.

„We onderzoeken of we de wapens in verband kunnen brengen met de familie R.”, zo laat een woordvoerder van het OM weten. Eerder werd in ondergrondse ruimtes naast het woonwagenkamp in Oss waar de familie R. resideert ook een groot wapenarsenaal ontdekt. Daar lagen onder meer Kalasjnikovs en M16’s. Op een kamp in Lith vond de politie een grote hoeveelheid handgranaten.

Bekijk ook: Brabantse criminelen vormen ondoordringbare bastions voor politie

Onderwereld

Het onderzoek Alfa is nog in volle gang. Honderden agenten en mensen van Defensie zijn bij de operatie tegen de familie R. betrokken. ’Godfather’ Martien R. zou de familie als een criminele organisatie leiden. Hij wordt verdacht van grootschalige internationale drugshandel, het leiding geven aan een criminele organisatie en vuurwapenbezit.

Bekijk ook: De misdaadprofessor en de nieuwe penoze

Bekijk ook: Politie vindt ondergrondse wapenopslag in Oss