Man (23) op tweede kerstdag doodgestoken op overvolle dansvloer

BIRMINGHAM - Een 23-jarige man is afgelopen nacht doodgestoken op een overvolle dansvloer in de Engelse stad Birmingham. De politie is een moordonderzoek begonnen naar aanleiding van het drama op ’Boxing Day’.