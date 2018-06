Tekort aan slaap wordt epidemisch

„Zes uur is de absoluut kritische ondergrens”, zegt psychofysioloog prof. dr. G.A. Kerkhof, expert op het gebied van de 24-uursritmiek van de mens.

Uit de nog niet vrijgegeven studie blijkt dat miljoenen Nederlanders chronisch een uur tot uren korter slapen dan wordt geadviseerd. Vooral onder jongeren is het tekort aan slaap opvallend en zorgwekkend. De helft van alle vrouwen tussen 18 en 20 jaar slaapt 7,7 uur, mannen van dezelfde leeftijd maken per nacht gemiddeld 7,1 uur. Negen uur nachtrust is voor beide groepen gewenst.

Professor Kerkhof spreekt van een ’slaapstoornis’ wanneer mensen al drie maanden of langer beroerd slapen.