Amsterdamse politie zet liquidaties op één

In wat vroeger de kamer van de korpschef was – zo mag je Pieter-Jaap Aalbersberg binnen de Nationale Politie niet meer noemen – is het jaar van de baas in één oogopslag zichtbaar. Op tafel ligt de krant die opent met weer een liquidatie. Ditmaal die van maffialiefje Luana Luz Xavier (34). En tegen de muur leunt een ingelijst reflecterend werkhesje met erop de tekst: MH17 recovery.

Het toch al roerige 2014 werd in juli helemaal hectisch door het neerstorten van de Malaysia Airlines-vlucht MH17. De Amsterdamse politiebaas werd richting Oekraïne gestuurd om leiding te geven aan de repatriëringsoperatie van stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen.

Een karwei in een door burgeroorlog verscheurd land. En onder enorme politieke druk. Niet in het minst uit Nederland, waar velen vonden dat ons land veel te voorzichtig en traag opereerde. Iets waar Aalbersberg het totaal niet mee eens is.