LIVE | 'Britse 50-plussers kunnen derde vaccinatie in de herfst krijgen’

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier hiet coronanieuws van dinsdag 4 mei.

06.45 - 'Britse 50-plussers kunnen 3e vaccinatie in de herfst krijgen’

Iedereen in Groot-Brittannië ouder dan vijftig jaar krijgt in de herfst een derde vaccinatieprik tegen Covid-19 aangeboden. Zo wil de Britse overheid een poging doen om nog voor Kerstmis de dreiging van de infectie volledig uit te roeien, schrijft de krant The Times.

Op het moment lopen er twee proeven voor vaccineren in de herfst, vertelt de voornaamste medische adviseur van de regering, Chris Whitty, aan de krant. De eerste proef kijkt naar vaccins die speciaal zijn aangepast om gemuteerde coronavarianten aan te pakken. De tweede proef is met een derde prik van de al gebruikte vaccins van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca of Moderna.

In totaal hebben meer dan 34,6 miljoen mensen in Groot-Brittannië een eerste coronaprik gekregen, aldus de overheidsstatistieken dinsdag. Groot-Brittannië, dat 67 miljoen inwoners heeft, heeft deals voor meer dan 510 miljoen doses van acht verschillende Covid-19-vaccins, waarvan sommige nog in ontwikkeling zijn.

Groot-Brittannië zal 60 miljoen extra doses Pfizer-vaccin kopen, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock vorige week. Daarmee loopt het land al vooruit op de mogelijke extra vaccinaties die ze hun inwoners in de herfst willen aanbieden.

06.32 - ’Onbewust besmet in bios, restaurant en winkel’

De dichtbevolkte staat van Australië New South Wales (NSW) registreerde woensdag de eerste lokale coronabesmetting in meer dan een maand. Het gaat om een man van 50 jaar oud, die terwijl hij onbewust besmet was een bioscoop, restaurants, een benzinestation en winkel heeft bezocht in de buitenwijken van de stad Sydney.

De besmette persoon is de afgelopen tijd niet naar het buitenland gereisd en heeft geen risicovol werk zoals op de quarantaine-afdeling in hotels of ziekenhuizen, vertelde hoofd van lokale gezondheidszorg Kerry Chant aan verslaggevers in Sydney. Hoe de man dan besmet is geraakt is nog niet duidelijk. Nauwe contacten van de man zijn gevraagd zich te laten testen en in isolatie te gaan.

Australië heeft de uitbraak van het coronavirus grotendeels onder controle gehouden door strenge lockdowns, grenscontroles en snelle contactopsporingssystemen. In Australië zijn slechts ruim 29.800 coronagevallen en 910 coronadoden vastgesteld sinds het begin van de pandemie. Sinds het begin van het jaar heeft het land vele dagen zonder besmettingen genoteerd.