LIVE | Fors meer mensen op straat na afschaffen avondklok

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier hiet coronanieuws van dinsdag 4 mei.

Nederlanders zijn na het einde van de omstreden avondklok weer meer buiten na 22.00 uur en pakken dan vooral de auto. Het aantal fietsers en voetgangers steeg ook, maar in mindere mate. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP).

Vorige week woensdag was de eerste nacht zonder spertijd. De drukte op straat nam vergeleken met een week eerder toe met 60 procent. In het weekend was de toename nog sterker. „In het weekend zien we over de hele nacht meer mensen op straat vergeleken met de week ervoor”, aldus onderzoeker Tineke School, die de verplaatsingen van 10.000 panelleden heeft gemeten met een app.

Tijdens de avondklokperiode was het ’s avonds op zondag ongeveer even druk als op zaterdag, maar dat lijkt nu te veranderen. „Op zaterdag zien we een stuk meer reizigers dan op zondag”, zegt School.

Ook in het openbaar vervoer werd het drukker na 22.00 uur, meldt OV-chipkaartbedrijf Translink. Op de eerste woensdag en donderdag zonder avondklok checkten tussen 22.00 en 00.00 uur gemiddeld ruim 43.000 mensen in bij trein, bus, tram of metro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. In het weekend is een vergelijkbare ontwikkeling te zien.

14.45 - Luchtmacht breekt NAVO-oefening Portugal af na besmettingen

Een 120-koppige eenheid van de Nederlandse luchtmacht, die in Zuid-Portugal meedoet aan een grote NAVO-oefening, keert vroegtijdig terug omdat er inmiddels tien personen positief zijn getest op corona. Zondag waren dat er nog zes.

Medewerkers die direct contact hadden met de besmette personen zitten in isolatie. Door de hoeveelheid besmette mensen en personen in quarantaine lukt het niet meer om verder mee te doen aan de oefening, meldt Defensie.

Deelnemers uit andere landen kunnen nog wel verder met de oefening. Zij hebben geen contact gehad met het Nederlandse personeel. Er wordt nog gekeken hoe het detachement weer veilig terugkeert naar vliegbasis Volkel. Dit moet in overleg met de Portugese autoriteiten.

12.34 - Zwangere vrouwen moeten zelf bepalen of ze Janssen-vaccin nemen

Zwangere vrouwen die het coronavaccin van Janssen krijgen aangeboden moeten voorlopig zelf afwegen of ze daarmee willen worden ingeënt. Er is nog te weinig bekend over de veiligheid van het vaccin voor zwangere vrouwen om een advies te geven, zegt een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid.

Eerder maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al wel bekend dat de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna veilig zijn voor vrouwen die een kindje verwachten. Dat advies is gebaseerd op data uit de Verenigde Staten, waar al 90.000 zwangere vrouwen werden ingeënt met een van die vaccins. Zulke informatie is er over het vaccin van Janssen nog niet, aldus de woordvoerster.

Op dit moment worden vooral ziekenhuismedewerkers en patiënten en medewerkers van ggz-instellingen met Janssen ingeënt. Wie zwanger is en het vaccin krijgt aangeboden, kan in overleg met de huisarts of medisch specialist zelf besluiten om het vaccin wel of niet te nemen. Het wordt volgens het ministerie niet afgeraden om Janssen in te zetten voor zwangere vrouwen.

Andere mensen in de vruchtbare leeftijd komen pas later aan de beurt voor een prik met Janssen. De woordvoerster van het ministerie benadrukt dan ook dat het vaccin in vergelijking met Pfizer en Moderna op dit moment nog relatief weinig wordt ingezet. Wanneer het RIVM met een advies over Janssen zal komen is volgens haar nog niet duidelijk.

11.23 - Sneltest voor uit eten gaan ’onbespreekbaar’

Een meerderheid van de horeca-ondernemers vindt een verplichte coronasneltest voor een bezoek aan een café of restaurant geen optie. Zelfs niet als ze daardoor weer open kunnen of meer gasten kunnen ontvangen, blijkt uit een onderzoek van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Ze vinden volgens KHN dat daarmee een extra barrière wordt opgeworpen terwijl ze zelf menen dat de sector veilig open kan zonder sneltests. De branchevereniging herhaalt nog maar eens dat de sector daar zelf al een plan voor ontwikkeld heeft waarbij dit zonder sneltests kan. KHN noemt de horeca „de huiskamer van Nederland” en vindt dat iedereen daar welkom moet zijn.

„We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude ’normaal’ en niet onnodig een systeem van testen in stand willen houden”, stelt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. „Het lijkt wel alsof het kabinet de enorme uitgaven op deze manier wil verantwoorden, in plaats van de focus te leggen op de heropening van de samenleving.”

De branchevereniging merkt verder op niet alleen te staan met de kritiek en dat verschillende burgemeesters ook tegen de plannen voor sneltests zijn. Ook andere branches hebben volgens KHN aangegeven sneltests niet te zien zitten.

10.44 - Bevrijdingsdagdemo’s op de Dam onder strenge voorwaarden

Twee manifestaties die deze Bevrijdingsdag staan gepland op de Dam in Amsterdam mogen doorgaan, maar wel onder strenge voorwaarden. Dat laat een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema weten. Zo mag er alleen worden gedemonstreerd aan de Paleiskant van de Dam en niet aan de kant van het Nationaal Monument, waar nog de kransen te zien zijn die daar dinsdag tijdens Dodenherdenking zijn neergelegd.

Verder moeten de deelnemers de coronamaatregelen naleven en moet een eigen ordedienst toezien op een goed verloop. Er mag geen muziek worden gemaakt, versterkt geluid is alleen toegestaan voor toespraken.

Op het gedeelte van de Dam waar mag worden gedemonstreerd, heeft de gemeente stippen aangebracht op 1,5 meter uit elkaar.

09.20 - Coronabesmettingen bij G7-delegatie uit India

Twee leden van de Indiase delegatie bij de G7-top in Londen zijn positief getest op het coronavirus. De hele delegatie gaat volgens de Britse regering in isolatie. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar zal de vergaderingen van woensdag digitaal bijwonen.

Jaishankar is volgens Sky News zelf niet positief getest op het coronavirus. De Britten zeggen te betreuren dat hij de vergaderingen niet in persoon kan bijwonen. De vervolgstappen na de positieve testen zijn volgens de autoriteiten in lijn met de strenge protocollen die voor de top zijn opgesteld. Daarin staat onder meer dat alle aanwezigen dagelijks worden getest.

De driedaagse G7-top begon maandag. Het is voor het eerst in twee jaar dat de buitenlandministers van de G7-landen fysiek bijeenkomen. India behoort niet tot een van die landen, maar is net als Australië, Zuid-Afrika en Zuid-Korea aanwezig op uitnodiging van de Britten.

India kampt sinds vorige maand met een zware tweede coronagolf. Onder meer door het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer met India beperkt vanwege de vele besmettingen en zorgen over een Indiase variant van het coronavirus.

08.50 - India meldt opnieuw recordaantal doden

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in India is de afgelopen 24 uur toegenomen met een recordaantal van 3780, melden de gezondheidsautoriteiten woensdag. Daarnaast werden 382.315 nieuwe besmettingen vastgesteld in het land.

Het totale aantal vastgestelde coronabesmettingen in India passeerde dinsdag de twintig miljoen. Ruim 200.000 inwoners van het land zijn sinds het begin van de pandemie overleden.

Medische experts vermoeden dat het dodental en het aantal besmettingen in werkelijkheid vijf tot tien keer groter is dan wat officieel is vastgelegd. Dat komt doordat niet iedereen zich bij ziekteverschijnselen laat testen. Vermoedelijke coronasterfgevallen worden door de autoriteiten niet meegenomen in de cijfers.

Sinds begin april is het aantal positieve tests flink gestegen, waardoor India in een grote gezondheidscrisis is beland. De zorg kan het grote aantal coronapatiënten niet aan. Zo is er onder meer een tekort aan bedden en medicijnen. Veel mensen overlijden in ambulances, terwijl ze wachten op een bed of zuurstof. Mortuariums en crematoriums kunnen het grote aantal doden niet aan.

08.26 - Steun voor versoepelingen, maar nu pas op de plaats

Het versoepelen van de coronamaatregelen waardoor onder meer de winkels en de terrassen onder voorwaarden weer open zijn, kan op steun rekenen. Maar de handen gaan niet op elkaar voor verdere versoepelingen, concludeert I&O Research uit het maandelijkse draagvlakonderzoek naar de coronamaatregelen in opdracht van de NOS.

54 procent van de ondervraagde Nederlanders vindt de doorgevoerde versoepelingen een goede zaak. Een ongeveer net zo grote groep wil een pas op de plaats maken of de maatregelen zelfs weer aanscherpen. Onderzoeker Peter Kanne geeft aan dat berichten over de drukte in de ziekenhuizen en volle intensive cares daarbij een rol spelen. „Tegenstanders begrijpen niet dat, nu er wordt gesproken van ’code zwart’ en ziekenhuizen vollopen, er versoepeld wordt. Veel mensen hebben het gevoel dat dit gebeurt onder druk van de publieke opinie en dat het voorkomen had kunnen worden als maatregelen eerder waren aangescherpt.” Voorstanders wijzen erop dat de strenge lockdown met de avondklok niet meer houdbaar is. Zij vinden versoepelingen nodig voor het welzijn van jongeren en ook voor ondernemers.

Voor het onderzoek zijn 2080 Nederlanders ondervraagd in de periode van 30 april tot 3 mei.

07.55 - ’Geen eigen bijdrage voor toegangstest’

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet het plan voor een eigen bijdrage voor toegangstesten schrapt, meldt Hart van Nederland.

Donderdag wordt een debat verwacht over het ’wetsvoorstel testbewijzen’ waarin de invoering van toegangstesten voor bijvoorbeeld sportwedstrijden, concertzalen en musea wordt geregeld. Vanaf 1 juli wil het kabinet een eigen bijdrage van 7,50 euro gaan vragen voor deze toegangstesten. Maar dat zien de meeste partijen in de Kamer niet zitten. Ze vrezen dat zo’n bijdrage leidt tot meer ongelijkheid in de samenleving.

Van links tot rechts vragen partijen demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid om dit onderdeel uit het plan te schrappen. D66 en ChristenUnie dienen samen een voorstel in om de eigen bijdrage tegen te houden. Ook de PVV is dat van plan. Forum voor Democratie, GroenLinks, PvdA, SP en de BoerBurgerBeweging hebben al uitgesproken dat ze niets voor een eigen bijdrage voelen. Ook het CDA is kritisch.

Uit eerder onderzoek van het representatieve Hart van Nederland-panel onder bijna 3200 mensen blijkt dat de meeste Nederlanders niet van plan zijn om 7,50 euro neer te leggen voor een toegangstest. Zo’n driekwart van de ondervraagden wil er niet voor betalen.

06.45 - ’Britse 50-plussers kunnen 3e vaccinatie in de herfst krijgen’

Iedereen in Groot-Brittannië ouder dan vijftig jaar krijgt in de herfst een derde vaccinatieprik tegen Covid-19 aangeboden. Zo wil de Britse overheid een poging doen om nog voor Kerstmis de dreiging van de infectie volledig uit te roeien, schrijft de krant The Times.

Op het moment lopen er twee proeven voor vaccineren in de herfst, vertelt de voornaamste medische adviseur van de regering, Chris Whitty, aan de krant. De eerste proef kijkt naar vaccins die speciaal zijn aangepast om gemuteerde coronavarianten aan te pakken. De tweede proef is met een derde prik van de al gebruikte vaccins van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca of Moderna.

In totaal hebben meer dan 34,6 miljoen mensen in Groot-Brittannië een eerste coronaprik gekregen. Ⓒ Reuters

In totaal hebben meer dan 34,6 miljoen mensen in Groot-Brittannië een eerste coronaprik gekregen, aldus de overheidsstatistieken dinsdag. Groot-Brittannië, dat 67 miljoen inwoners heeft, heeft deals voor meer dan 510 miljoen doses van acht verschillende Covid-19-vaccins, waarvan sommige nog in ontwikkeling zijn.

Groot-Brittannië zal 60 miljoen extra doses Pfizer-vaccin kopen, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock vorige week. Daarmee loopt het land al vooruit op de mogelijke extra vaccinaties die ze hun inwoners in de herfst willen aanbieden.

06.32 - ’Onbewust besmet in bios, restaurant en winkel’

De dichtbevolkte staat van Australië New South Wales (NSW) registreerde woensdag de eerste lokale coronabesmetting in meer dan een maand. Het gaat om een man van 50 jaar oud, die terwijl hij onbewust besmet was een bioscoop, restaurants, een benzinestation en winkel heeft bezocht in de buitenwijken van de stad Sydney.

De besmette persoon is de afgelopen tijd niet naar het buitenland gereisd en heeft geen risicovol werk zoals op de quarantaine-afdeling in hotels of ziekenhuizen, vertelde hoofd van lokale gezondheidszorg Kerry Chant aan verslaggevers in Sydney. Hoe de man dan besmet is geraakt is nog niet duidelijk. Nauwe contacten van de man zijn gevraagd zich te laten testen en in isolatie te gaan.

Australië heeft de uitbraak van het coronavirus grotendeels onder controle gehouden door strenge lockdowns, grenscontroles en snelle contactopsporingssystemen. In Australië zijn slechts ruim 29.800 coronagevallen en 910 coronadoden vastgesteld sinds het begin van de pandemie. Sinds het begin van het jaar heeft het land vele dagen zonder besmettingen genoteerd.