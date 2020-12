Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai aangeklaagd

„Na verder onderzoek door de Nationale Veiligheidsdienst van de politie, wordt een 73-jarige man beschuldigd van één keer heimelijke verstandhouding met een vreemd land of van externe elementen die de nationale veiligheid in gevaar brengen”, zei de politie in een verklaring.

Jimmy Lai (73), eigenaar van de krant Apple Daily, staat bekend om zijn banden met het kamp dat voor meer democratie strijdt in de voormalige Britse kroonkolonie. Die staat onder bestuur van een regering die vooral functioneert als marionet van de machthebbers in Peking.

Ruim een week geleden werden Lai en twee van zijn medewerkers al aangeklaagd wegens fraude. Volgens gerechtelijke documenten zou het hoofdkantoor van de krant zijn gebruikt voor doeleinden die niet zijn toegestaan onder het huurcontract voor het gebouw. Honderden agenten voerden in augustus met veel machtsvertoon een huiszoeking uit in het pand, en met name op de redactie van de Apple Daily.