Dronken tiener rijdt in op agenten

Een achttienjarige man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Gelderse Gendt een politieauto frontaal geramd. In de auto zaten twee agenten, die ongedeerd bleven. Na de botsing reed de man met hoge snelheid door, achtervolgd door twee andere politieauto's. Die reden hem klem. Na aanhouding bleek dat de man flink had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen.