’De problemen spelen al jaren’ ’Dodenweg’ N36 gesprek van de dag in Sibculo

Sibculo - „Het was alsof er een mijn ontplofte, zoveel zand stoof er op.” Roelof Koopmans zag dinsdagmiddag op weg naar huis vlak voor hem een vrachtwagen op de N36 tussen Almelo en Ommen van de weg raken en in botsing komen met twee auto’s. „De truck leek iets van zijn baan te wijken, waardoor weet ik niet. Hij raakte een bestelbusje die van de andere kant kwam, en belandde uiteindelijk honderd meter verderop in de sloot.”