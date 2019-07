Meisje opgepakt na likken ijs in supermarkt

De beelden van de ’likkende’ grappenmaker gingen via social media de wereld over. In de video is te zien hoe de jongedame een grote ijsbak uit een vriezer in de Walmart grist, daar een flinke lik over geeft en het ijs ongegeneerd terugzet. Zelf moet ze er vervolgens hard om lachen, maar de Amerikaanse politie neemt de zaak hoog op.

De straf die de vrouw riskeerde kon zelfs oplopen tot twintig jaar gevangenis voor het opzettelijk knoeien met een consumentenproduct, ware het niet dat het meisje bij haar aanhouding minderjarig bleek te zijn. Haar identiteit is vrijdag daarom ook niet door de politie bekendgemaakt. Het is nog onduidelijk of de jongen die de video maakt, medeplichtig is. Hij moedigde het meisje aan tot haar fratsen.

Koosnaampje

Op internet wordt de vrouw de ’Lufkin Licker’ genoemd, omdat het om een supermarkt in het gelijknamige plaatsje gaat. De video, opgenomen door een vriend, is al meer dan tien miljoen keer bekeken. Al het Blue Bell-ijs in de bewuste supermarkt is overigens uit voorzorg weggehaald.