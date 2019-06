Wederom politiemedewerkers beticht van verzuim

De politiechef van de eenheid Amsterdam heeft twee politiemedewerkers om die reden geschorst. Het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie Amsterdam doet nader onderzoek. Wat ze hebben gedaan of verzuimd, is niet bekendgemaakt.

Bekijk ook: Corruptie groter dan ooit

Een medewerker van de politie Oost-Nederland wordt verdacht van meineed en valsheid in geschrifte. Hij is wegens ernstig plichtsverzuim buiten functie gesteld. De politie doet geen nadere mededelingen over de functie van deze medewerker, omdat al het politiepersoneel aan dezelfde vereisten van integriteit moet voldoen. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten doet in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) nader onderzoek. Lopende dit onderzoek heeft de verdachte geen toegang tot politiegebouwen en -systemen, aldus de politie in Oost-Nederland.