’Jerry M. dwong atlete met geweld tot ontucht’

In totaal wordt M. verdacht van vier aanrandingen van, of ontuchtige handelingen met veelal minderjarige meisjes. In één van die gevallen zou M. geweld hebben gebruikt of daarmee hebben gedreigd om de vrouw te dwingen ontucht toe te staan, aldus het Openbaar Ministerie.

De zaak tegen Jerry M. (59) kwam aan het licht door een reeks publicaties van De Telegraaf in januari 2019. De atletiekcoach bleek zich in 35 jaar tijd te hebben vergrepen aan een reeks atletes die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Daarbij maakte hij, voor zover bekend, gebruik van zijn machtspositie als coach of sloeg hij toe tijdens massages. Dat hij dreigde met geweld was niet bekend.

Vaak waren de meisjes minderjarig toen zij slachtoffer werden van de bij velen geliefde trainer. In zeker één geval werd een meisje zwanger van M., die vervolgens met haar naar een abortuskliniek ging.

Levenslange schorsing

Een atlete die in Den Haag trainde met de coach stapte in 2018 naar de Atletiekunie, waardoor de zaak bij sporttuchtrechtorgaan ISR belandde. Onderzoek van die instantie bracht de zaak aan het licht en leidde tot een levenslange schorsing. Maar een strafrechtelijk onderzoek bleef uit, hoewel er op meerdere plaatsen meldingen waren gedaan tegen de trainer.

Toen De Telegraaf publiceerde over de gruwelzaak, begon dat onderzoek alsnog. Komende donderdag komt de zaak voor het eerst voor de rechter in Rotterdam. De advocaat van M. laat weten voorlopig niet te willen reageren op de zaak.