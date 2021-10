Premium Het beste van De Telegraaf

Fors prijsverschil Wie op de centjes let tankt bij de lokale pomp en niet langs de snelweg

Door Gijsbert Termaat en Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

De brandstofprijzen stijgen nog steeds en dat betekent dat kritisch kijken en een beetje omrijden voor goedkopere benzine best kan lonen. Ⓒ Robert Hoetink

Hoofddorp - Het wordt steeds aantrekkelijker om bij een lokale pomp de tank vol te gooien. De verschillen om bij de benzinestation in de stad of dorp te tanken en op de snelweg wordt groter. Was het prijsverschil in 2019 nog elf cent, inmiddels is dat dit jaar opgelopen tot vijftien cent.