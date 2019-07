Requisitoir in Marokkanenzaak tegen Geert Wilders

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

De rechtszaak tegen Geert Wilders draait om het feit dat hij opriep tot minder Marokkanen. Hij zou daarmee een bevolkingsgroep hebben beledigd en hebben aangezet tot haat en discriminatie tot dezelfde bevolkingsgroep. Wilders deed de uitspraak in een horecagelegenheid tijdens partijbijeenkomst vanwege gemeenteraadsverkiezingen. „Ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad en Nederland meer of minder Marokkanen?.” Nadat er door de aanwezigen was gescandeerd „minder, minder”: „ Nah, dan gaan we dat regelen.”

Het OM geeft dinsdag zijn visie op de strafzaak en komt met een eis. In september is het de beurt aan Knoops en de zijnen voor het pleidooi.