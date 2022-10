Amerikaan (28) in Rusland veroordeeld voor mishandelen agent

Gilman zat in januari in het westen van Rusland in een trein en was kennelijk stomdronken toen hij in de wagon slaags raakte met een agent. De verdediging wil in hoger beroep een lagere straf bepleiten en hoopt dat Gilman kan worden geruild tegen een Rus die in de VS vastzit.

In april is een Amerikaan die negen jaar cel had gekregen wegens geweldpleging geruild tegen een Russische piloot die al bijna twaalf jaar in de VS vastzat wegens drugshandel. Andere Amerikanen die in Rusland vastzitten en nog niet zijn geruild, zijn de basketbalspeelster Brittney Griner en de ex-marinier Paul Whelan.