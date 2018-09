Commotie om replica ontdekkingsschip VS

In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over de beslissing van het New Netherland-museum om een replica van het ontdekkingsschip Halve Maen aan het Nederlandse Westfries Museum uit te lenen.

De Halve Maen is het schip waarmee de Engelsman Henry Hudson in 1609 naar de oostkust van de Verenigde Staten voer. De Engelsman, in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 'ontdekte' New York met het schip. Volgens Sheehan heeft het schip geschiedenis geschreven in New York en moet het daarom ook daar blijven, meldden Amerikaanse media donderdag.

„Kom met een gedegen plan over hoe we de Halve Maen hier kunnen houden, in de staat, op de plek waar het geschiedenis heeft geschreven”, zei Sheenan. Het museum heeft laten weten dat de deal die is gesloten met het Westfries Museum in Hoorn onomkeerbaar is. De deal zou zelfs al rond zijn geweest voordat de burgemeester bezwaar aantekende.

Het schip werd 25 jaar lang door het museum gebruikt voor educatieve vaartochten op de rivier de Hudson. Het museum liet eerder dit jaar weten dat er niet genoeg geld was om het schip te laten drijven.

Op 16 december maakte eigenaar Andrew Hendricks van het museum bekend dat de replica naar Nederland gaat. „Vanaf het moment dat de kiel van de Halve Maen was gebouwd, was het mijn streven het schip de Nederlandse wateren te zien bevaren”, zei Hendricks toen. In juni moet het vaartuig aankomen in Hoorn.

Hendricks zei woensdag in een verklaring dat het schip niet naar Nederland gaat om financiële redenen, maar omdat het in de Nederlandse haven meer bekijks zal krijgen. „Het schip 'gaat' niet naar Hoorn, maar hij 'keert terug' naar Hoorn”, aldus Hendricks.