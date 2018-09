Paus: help landen getroffen door ebola

Hij hoopt dat mensen die naasten zijn kwijtgeraakt door de uitbraak van het virus, steun vinden in hun geloof. Ook schonk de paus veel aandacht aan de christenen en anderen die worden vervolgd in Irak en Syrië door terreurgroep IS en riep hij op tot een dialoog tussen Israël en de Palestijnen, die uiteindelijk tot vrede moet leiden.

Verder sprak hij over de mensen die te maken hebben met oorlogen, zoals in Oekraïne, Nigeria, Congo, Zuid-Sudan en Libië. Ook riep hij op om kinderen te beschermen tegen geweld, misbruik en mensenhandel en veroordeelde hij de aanslag op een school in Pakistan, vorige week.

De paus sloot zijn kersttoespraak zoals gebruikelijk af met de wens „zalig kerstfeest” en de zegen Urbi et Orbi (voor de stad en voor het land). Op het Sint Pietersplein in Rome luisterden tienduizenden mensen naar Franciscus.