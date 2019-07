Weer drie aanhoudingen na rellen rond Pegida

Pegida-voorman Edwin Wagensveld van anti-islambeweging Pegida wordt aangevallen bij de Al-Fourqaanmoskee tijdens een flyeractie. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - De politie heeft donderdagochtend opnieuw drie mannen aangehouden in verband met de rellen tijdens een Pegida-demonstratie op zondag 26 mei in Eindhoven. Het gaat om drie inwoners van die stad in de leeftijd van 16, 19 en 23 jaar, maakte de politie bekend.