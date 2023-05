Premium Het beste van De Telegraaf

Jury buigt zich vandaag over verklaringen Gaat oude aanrandingszaak Trump schaden? ’Ik voel zijn vingers nog steeds’

E. Jean Carroll verlaat het gerechtsgebouw na haar verklaring. Ⓒ ANP / Associated Press

New York - Donald Trump heeft de hele rechtszaak aan zich voorbij laten gaan, maar helemaal gerust zal hij er toch niet op zijn. Dinsdag begint de jury in New York aan de beraadslagingen in de civiele zaak die schrijfster en columniste E. Jean Carroll tegen Trump aangespannen heeft. Zij beschuldigt de oud-president ervan haar midden jaren ’90 aangerand te hebben in een pashokje van het chique New Yorkse warenhuis Bergdorf Goodman.