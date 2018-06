Vrijgesproken 'jihadronselaar' krijgt haar baby terug

Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De angst was gebaseerd op een afgeluisterd telefoongesprek tussen de vrouw en haar man, een voormalige Syriëganger die een celstraf van 3 jaar uitzit. Volgens de advocaat van de Zoetermeerse, Bart Nooitgedagt, is dat gesprek volledig verkeerd geïnterpreteerd. Hij vindt de actie passen in de algemene aanpak van jihadverdachten en „in het tijdsbeeld waarin de overheid niet op basis van feiten handelt en geen enkel risico wil nemen”.

De rechtbank was het met Nooitgedagt eens en oordeelde dat er geen reden was het kind weg te halen of voor ondertoezichtstelling.

De Raad voor de Kinderbescherming laat weten wel degelijk aanleiding te zien voor uithuisplaatsing. De organisatie gaat het vonnis van de rechter bestuderen.