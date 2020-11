Kamer bereid vuurwerk te verbieden als het bijdraagt

Een Kamermeerderheid wil nader onderzoek van het kabinet afwachten. Als daaruit blijkt dat een vuurwerkverbod zorgt voor ontlasting van de spoedeisende hulp, lijkt het een uitgemaakte zaak dat oud en nieuw geheel zonder vuurwerk wordt gevierd.

Onderzoek naar effect

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) zegt over ongeveer twee weken uitsluitsel te willen geven. Ze onderzoekt zowel het effect van een afsteek- als een verkoopverbod.

Volgens VVD-Kamerlid Ziengs is de grote vraag of een tijdelijk verbod ’het gewenste resultaat heeft’. „Ik ga dan ook niet op voorhand mee in een verbod. Maar ik kan ook neuzen tellen. Dus als het tot een verbod komt, willen wij in ieder geval dat ondernemers ruimhartig worden gecompenseerd.”

Ook de PVV hangt een oordeel op aan nader onderzoek, waar staatssecretaris Van Veldhoven mee komt. „Het is door het coronavirus een bijzondere situatie. Het is moeilijk te overzien wat het effect is, wat is de invloed en is het te handhaven?”, vroeg PVV-Kamerlid Van Aalst.

Compensatie ondernemers

CDA-Kamerlid Van Dam zegt dat de Tweede Kamer niet doof moet zijn voor het verzoek, waar burgemeesters na het veiligheidsberaad mee kwamen. „Maar er komt heel veel bij kijken, we moeten ondernemers compenseren. Mochten we al besluiten dit eenmaal te doen.”

De christendemocraten zijn ’zeker bereid om naar een verbod te kijken en te bewegen op dit dossier’. „Wij wachten die bredere afweging van het kabinet af.” Ook de handhaafbaarheid speelt een belangrijke rol. Coalitiepartij D66 heeft ’begrip voor het voorstel’, waar naast de burgemeester ook GroenLinks en de Partij van de Dieren mee kwamen.

Algeheel verbod

Die partijen hopen vooral een wens door te drukken die ze al jaren hebben: een algeheel vuurwerkverbod. Druk op te zorg door het coronavirus wordt dit jaar aangevoerd als argument.

„Er zijn allerlei vragen die eerst beantwoord moeten worden”, zei de staatssecretaris in debat met de Tweede Kamer. Van Veldhoven zegt ’het signaal’ van de burgemeesters en partijen serieus te nemen. „Het is logisch dat de vraag nu gesteld wordt. We gaan het bespreken in het kabinet.”

Volgens haar is het onderwerp breder dan alleen haar milieu-portefeuille en moeten andere bewindspersonen zich er ook over buigen. De komende jaarwisseling gaat hoe dan ook minder knallen. Het kabinet heeft al voor corona besloten om allerlei knalwerk en losse vuurpijlen te verbieden.