Geen radio’s voor mariniers: apparatuur uit vliegtuig gehaald in Jordanië

Volgens een zegsman van het departement wordt het probleem van de tijdelijk ontbrekende radio’s ondervangen door de mariniers de radio’s te laten gebruiken die hun voorgangers van de landmacht in gebruik hebben. Dat is communicatieapparatuur die ze hoe dan ook van hen zouden overnemen omdat deze nodig zou is om te kunnen communiceren met de Amerikaanse collega’s.

De radio’s die in Jordanië uit het toestel werden gehaald zijn de eigen verbindingsmiddelen van de mariniers waarmee ze onderling communiceren. Die functie hebben de van de Amerikanen geleende spullen ook. De verwachting is dat de eigen radio’s en de andere ontbrekende spullen waarover defensie geen mededelingen doet in de derde week van mei alsnog in Erbil arriveren.

Volgens defensie is de impact van de logistieke fout klein en de risico’s die ermee samenhangen acceptabel. De Nederlandse mariniers zijn in Erbil als bewaking van het internationale militaire vliegveld.