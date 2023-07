Israël trilt op zijn grondvesten: ’Dit is een noodtoestand’

Tel Aviv - De spanningen in Israël stijgen naar een kookpunt. Het parlement stemt maandag over een wet om de macht van het hooggerechtshof in te perken, het begin van het mogelijke einde van Israël als een volwaardige democratische staat. Voor- en tegenstanders gaan massaal de straat op. Twee derde van de bevolking vreest inmiddels een burgeroorlog.

Chaos bij de Knesset maandagmorgen: betogers blokkeren de ingang van het Israëlische parlementsgebouw. De politie probeert ze onder meer met een waterkanon uiteen te jagen. Ⓒ ANP/HH