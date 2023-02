Vier gewonden bij steekincident in Drentse Gees

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Kim van Dam

GEES - Vier personen zijn rond 02.00 uur gewond geraakt bij een steekincident in Gees, in de gemeente Coevorden (Drenthe). Een van hen is ernstig gewond, meldt de politie. „Het onderzoek naar de aanleiding van het steekincident is nog in volle gang.”