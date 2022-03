CDA-prominent Piet Bukman is overleden

De christendemocraat, die begon bij de ARP, heeft een lange staat van dienst. Naast partijvoorzitter was hij senator en minister. Ook heeft hij de voorzittershamer van de Tweede Kamer in handen gehad.

Warme herinneringen

Partijleider Wopke Hoekstra zag in Bukman een voorbeeld. „Omzien naar je naasten stond bij hem hoog in het vaandel als uitgangspunt voor politiek handelen. Piet Bukman toonde tot het eind aan toe grote betrokkenheid bij onze partij en bij de politieke actualiteit. Wij gedenken hem met groot respect.”

Ook fractieleider Pieter Heerma koestert warme herinneringen. „Piet Bukman verstond de kunst om het juiste moment te kiezen voor het compromis. Als eerste CDA-voorzitter, minister en Kamervoorzitter heeft hij veel voor ons land betekend.”

Fruitbomen

Een kistje fruit was bij tuinderskind Piet Bukman nooit ver weg. Opgegroeid tussen de Zuid-Hollandse fruitbomen werd het belang van een gezonde boerensector hem met de paplepel ingegoten.

De gereformeerde Bukman maakte carrière als vakbondsman bij de Christelijke Land- en Tuinbouwbond. In 1980 was hij de allereerste voorzitter van het CDA, na de fusie van KVP, ARP en CHU.

Van de zachte heelmeesters, stinkende wonden was Bukman allerminst. Niet voor niets kreeg hij de klinkende bijnaam ’de Lenin van Voorschoten’. Zijn harde hand werd hem niet altijd in dank afgenomen. Tegelijkertijd menen CDA’ers terugblikkend dat zijn onbuigzaamheid uiterst effectief was in de eerste periode na de fusie.

In meerdere Lubbers-kabinetten maakte Bukman zijn opwachting. In Lubbers-I kreeg hij een lichte portefeuille als minister voor Ontwikkelingssamenwerking. In Lubbers-III bemachtigde hij evenmin een zware post: staatssecretaris belast met handel en exportbevordering. Toen partijgenoot en Landbouw-kanon Gerrit Braks struikelde over de visserijaffaire, nam hij in 1990 dienst post over.

CDA-voorzitter Hans Huibers laat weten Bukman veel dank verschuldigd te zijn. „Voor al het werk dat hij heeft verzet voor het CDA en voor Nederland. Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden. Wij wensen hen alle sterkte toe.”