’Ambtenaren bemoeiden zich inhoudelijk met zaak Wilders ’

Dat meldt RTL Nieuws op basis van interne documenten. PVV-leider Wilders over de bemoeienis: „Dat is ongehoord, dat is onvoorstelbaar en dat staat nu toch zwart op wit.”

De ambtenaren droegen richting het OM argumenten aan tegen Wilders. Zijn uitspraken zouden ’kwaadaardig’ en ’racistisch’ zijn. In interne communicatie wordt ook door ambtenaren afgevraagd of het OM ’wel overtuigd (is) van de wenselijkheid en haalbaarheid van vervolging’. Ook werden er tips gegeven over wat er in de tenlastelegging moest komen en vroegen ambtenaren of ze het requisitoir alvast konden lezen.

Wilders gaat het Hof opnieuw vragen om het proces te stoppen vanwege deze bemoeienis.

Hoewel deze documenten uiteraard op ambtelijke bemoeienis duiden, staat in een van de interne documenten wel het volgende over de vermeende politieke bemoeienis van toenmalig minister Opstelten: „De minister is uiteraard verantwoordelijk voor het handelen van het OM, maar wil bij deze zaak zo ver mogelijk wegblijven om iedere schijn van politieke bemoeienis tegen te gaan.”

’Vertrouwen ondermijnd’

Politieke collega’s van Wilders willen opheldering. Zo vindt 50Plus-voorman Henk Krol dit ’onvoorstelbaar’. „Ik zeg: over en uit. Dit ondermijnt het vertrouwen van de gewone burger.”

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil niet veel zeggen over de documenten. Via zijn woordvoerder laat hij weten: „Naar aanleiding van een opdracht van het gerechtshof van 5 september 2019 heb ik door tussenkomst van het College van procureurs-generaal van het OM de documenten 8, 14 en 17 behorende bij het aanvullende Wob-besluit verstrekt. Die betreffende documenten zijn ingebracht in het strafproces. Dat betekent dat mij uiterste terughoudendheid past ten aanzien van de inhoud van de overlegde documenten. Ik zal mij daarom - juist omdat ik mij niet meng in individuele strafzaken - daarover nu niet uitlaten.”