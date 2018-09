VS ontdekken wapensmokkel via lijnvluchten

De autoriteiten vrezen dat op die manier zeker 153 wapens naar New York zijn gebracht. De medeplichtige werd begin deze maand op het vliegveld John F. Kennedy bij New York aangehouden. Hij had achttien pistolen in zijn handbagage, waarvan er zeven geladen waren. Ook de bagagemedewerker is inmiddels aangehouden.

De politie kwam de smokkel op het spoor toen een undercover agent in New York wapens aangeboden kreeg.