Kaag: nog meer dan 700 Nederlanders vast in Afghanistan

Het gaat volgens Kaag om „veel mensen die op familiebezoek blijken te zijn gegaan”, ondanks het „duidelijke reisadvies” dat gold voor Afghanistan. „Die moeten we terughalen”, zei Kaag. Dit staat nog los van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en die Nederland ook probeert te evacueren. Zij lopen gevaar nu de Taliban de dienst uitmaken in het land.

Het is heel moeilijk om mensen naar en op het vliegveld te krijgen, zeker als ze alleen een Afghaans paspoort hebben. Naar een oplossing wordt volgens de bewindsvrouw nog gezocht. „We onderzoeken alle mogelijkheden”, zei ze op de vraag of er ook wordt overwogen meer Nederlandse militairen naar het land te sturen om te helpen bij de evacuatie. „We werken nauw samen met Duitsland, die nog een militaire presentatie hadden, en het Verenigd Koninkrijk.”

’Alles, alles, alles onderzoeken’

Ook het ophalen van mensen op een afspreekpunt sloot ze niet uit. „We moeten alles, alles, alles onderzoeken, maar uiteindelijk zijn we afhankelijk van wat onze militairen en bondgenoten zeggen wat haalbaar en veilig is. De Taliban hebben de controle bij veel militaire checkpoints verstevigd, het is voor veel landen moeilijk om mensen erdoor te krijgen. Ik sprak vanochtend met onze ambassadeur in Kabul, die vertelde me dat de Noren vannacht maar twee van hun nationals op een vlucht konden krijgen.”

Kaag overlegt vrijdagmiddag met de NAVO, waar ze er nogmaals op zal hameren dat het essentieel is dat de Amerikaanse militairen langer blijven om te zorgen dat de evacuaties veilig kunnen verlopen. „We zijn totaal van hen afhankelijk.” De deadline voor het Amerikaanse vertrek ligt op 31 augustus, maar president Joe Biden sluit niet uit dat er meer tijd nodig is voor de evacuaties.

Een toestel met zo’n 180 inzittenden is onderweg naar Schiphol en wordt daar vrijdagmiddag verwacht. Kaag kon niet zeggen hoeveel Nederlanders daar in zitten, of dat er ook Afghanen tussen zitten die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Vanwege de chaotische situatie „hebben we nog geen beeld van in welk vliegtuig onze eigen mensen zitten, of landgenoten van andere EU-landen, of Afghanen. Geen enkel land weet dat met zekerheid. We hopen het snel te kunnen bevestigen.”