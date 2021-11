Opnieuw poliovirus in Bilthovens riool

In 2020 en in februari en april van dit jaar werd ook poliovirus in hetzelfde riool gevonden, waarvan niet meer vast te stellen was hoe het er kwam.

Op het Science Park zitten volgens de inspectie vier organisaties die met het poliovirus mogen werken, Bilthoven Biologicals, Intravacc, Poonawalla (de Indiase eigenaar van het park) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens een woordvoerder van het RIVM is de vondst echter gedaan in een put waarop dit instituut niet is aangesloten. Ook heeft het RIVM volgens hem in de periode in kwestie niet gewerkt met het type van het virus dat toen is gevonden.

Besmet

Elke drie weken wordt het riool van het park gecontroleerd. Het nu gevonden virus kan rechtstreeks via een afvoer van een van de organisaties in het riool zijn beland en eventueel ook nog door wc-bezoek door een besmette medewerker. „Alleen als een persoon besmet is, kan die het poliovirus in eigen kring wel overbrengen aan mensen die niet tegen polio zijn ingeënt”, waarschuwt de inspectie. Iedereen die er werkt is echter ingeënt tegen polio, aldus de organisatie.