Priester (80) verbergt twaalf jaar lang vrouw in pastorie

De 48-jarige vrouw is afkomstig uit Finland, maar ze had was niet in het bezit van officiële documenten.

Azzolino C. was naast priester ook decaan en ging al die jaren gewoon naar de mis en naar de faculteit, wat erop moet wijzen dat de vrouw gevangen zat in zijn huis, zo melden Zwitserse media. Opmerkelijk, want er woonden ook nog twee andere priesters in het gebouw.

In de afgelopen weken begon C. zich opeens vreemd te gedragen. De elektriciteit in het huis moest vervangen worden, maar elektriciëns stonden steeds voor een dichte deur. Nadat alle deadlines waren verstreken, schakelde het elektriciteitsbedrijf de elektra in de woning vanwege veiligheidsredenen uit en werden de autoriteiten ingelicht.

Het huis werd geobserveerd en afgelopen vrijdag viel de politie binnen. In de woning stonk het verschrikkelijk en was het ontzettend vies. Tussen de chaos werd de vrouw, die er verwaarloosd uitzag, aangetroffen.

De vrouw is ondergebracht op een veilige plaats. C. is urenlang ondervraagd, maandag is hij weer vrijgelaten. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving, dwang en het toebrengen van lichamelijk letsel.