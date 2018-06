Meestgezochte Braziliaan in Paraguay opgepakt

Luiz Claudio Machado, de meestgezochte crimineel in Brazilië, is dinsdag in Asunción, de hoofdstad van buurland Paraguay, aangehouden. Ook zijn vriendin is opgepakt, liet het nationaal bureau voor de drugsbestrijding in Paraguay weten. Machado (40) was in februari 2013 uit een Braziliaanse gevangenis ontsnapt.