Goudhandelaar vrijuit na doden overvaller 

De man werd in zijn zaak aan de De Clercqstraat door een vaste klant vanuit het niets met een vleesvork gestoken in zijn hart. Op de aanval volgde een worsteling waarbij de goudhandelaar de vork in handen kreeg. De overvaller, een 49-jarige Amsterdammer, raakte zwaargewond en overleed later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De ondernemer balanceerde zelf ook op het randje van de dood. Hij liep vier gaten in zijn hart op en schade aan andere organen. Inmddels is hij grotendeels hersteld.

,,Conclusie van het onderzoek is dat de goudinkoper niet anders had kunnen handelen dan hij heeft gedaan om zijn eigen leven te beschermen", zo schrijft het OM. Omdat de goudinkoper uit noodweer heeft gehandeld, heeft de officier van justitie besloten de zaak tegen hem te seponeren.

De advocaten van de goudhandelaar, Sidney Smeets en Tim Vis, spraken destijds al van ,,een wrede aanval'' waartegen hun cliënt zich tegen heeft verdedigd. De raadslieden zijn blij met de beslissing van het OM. Smeets: ,,Direct na het gebeuren heb ik namens cliënt aangegeven dat wij de politie graag de ruimte wilden geven een gedegen onderzoek te doen en dat we alle vertrouwen hadden in de uitkomst daarvan. Gelukkig blijkt dat vertrouwen nu gerechtvaardigd.”