Inzet Franse politie en leger na incidenten

Momenteel patrouilleren 780 militairen in Frankrijk in het kader van antiterreurplan Vigipirate. In de komende uren komen daar dus nog een paar honderd bij, schrijven Franse media. „Op enkele uren van Kerstmis moeten we zowel de Franse bevolking als de publieke diensten beschermen, doelwit van bepaalde terreurgroepen. Dat is de missie van de veiligheidsdiensten”, aldus Valls.

Valls riep eerder op de dag op tot waakzaamheid na de dramatische gebeurtenissen in Dijon, Nantes en Joué-lès-Tours, ook al zijn het volgens hem losstaande incidenten.

Zaterdag stak een 20-jarige moslim met een mes in op enkele agenten in Joué-lès-Tours. Zondag raakten dertien mensen gewond toen een automobilist in Dijon inreed op voorbijgangers en maandag reed een man in op een kerstmarkt in Nantes en verwondde tien mensen. De aanvallers in Dijon en Nantes zouden psychiatrische problemen hebben.

Valls gaat dinsdagmiddag met minister Bernard Cazeneuve (Binnenlandse Zaken) naar Nantes om slachtoffers, familie en de lokale autoriteiten bij te staan.