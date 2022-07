Kabinet maakt haast met stikstofplannen en legt 750 miljoen euro op tafel

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten, bij de laatste ministerraad voor het zomerreces. Stikstofminister Van der Wal en landbouwminister Staghouwer zetten het licht op groen voor 45 voorstellen van provincies om versneld stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. Dat kan door boeren uit te kopen, maar ook met subsidies voor innovatie.

Het bedrag van 504 miljoen euro komt uit een nog op te richten fonds van ruim 24 miljard euro voor de stikstofaanpak. Dat bedrag wordt nu eerder uitgegeven dan eerder gepland.

Bovendien gaat er 250 miljoen euro naar provinciale plannen om zogenoemde PAS-melders met spoed een vergunning te geven. Dat was een wens van coalitiepartij CDA. PAS-melders zijn boeren die tussen 2015 en 2019 een natuurvergunning kregen, maar van wie achteraf bleek dat zij daar toch geen recht op hebben. In het coalitieakkoord is afgesproken dat deze agrariërs wél gelegaliseerd worden: uiterlijk in 2025.

Plan maken

Hiermee komt het kabinet deels tegemoet aan de klachten van provinciebestuurders, die vinden dat Den Haag te weinig duidelijkheid geeft over de stikstofaanpak. Vrijdag vroeg de provincie Noord-Brabant nog om geld om nu al aan de slag te gaan. Uiterlijk in juli 2023 moeten alle provincies een plan klaar hebben waarin staat hoe zij in 2030 de helft van de stikstofuitstoot in hun provincie hebben gereduceerd.

Ondertussen is er nog veel onrust over het gebrek aan perspectief voor boeren in alle plannen. Minister Staghouwer (Landbouw) heeft beloofd daarover na de zomer met een nieuw voorstel te komen. Sinds een maand protesteren boeren in het hele land tegen de kabinetsplannen om de veestapel met zo’n 30 procent te verkleinen.