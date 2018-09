Jihadisten in hongerstaking

Dat heeft advocaat André Seebregts dinsdag gemeld. Het gaat om de van ronselen voor de jihad verdachte Azzedine C. (alias Abou Moussa) uit Den Haag, twee verdachten uit Arnhem en één uit Amsterdam. Volgens Seebregts is daarmee de hele afdeling in hongerstaking.

De vier zijn het niet eens met het strenge regime waaronder ze vastzitten. Zo worden ze apart gehouden van elkaar en worden ze gevisiteerd als ze bezoek hebben gehad.

Vorige maand hield C., eveneens bekend onder zijn nom-de-guerre Abou Moussa, ook al een honger- en dorststaking tegen het regime in de EBI. Daar stopte hij dezelfde dag weer mee, nadat de directie van de gevangenis hem een 'handreiking' had gedaan.