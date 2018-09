'Veel misdiagnoses voor vegetatieve patiënt'

Van Erp heeft met collega's gegevens over het aantal vegetatieve patiënten in Nederland in kaart gebracht en gepubliceerd in het Amerikaanse vakblad Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA). Ze concludeert dat de kennis van en zorg voor deze patiënten te versnipperd is in Nederland.

Niet-responsief waaksyndroom

De onderzoekster schreef zo'n 400 ziekenhuizen, revalidatiecentra, hospices en centra voor mensen met verstandelijke beperkingen aan voor haar onderzoek. Behandeld artsen gaven voor 41 patiënten aan dat die zonder twijfel in een vegetatieve toestand verkeerden. Maar na een nieuwe, nauwkeurige diagnose bleken dat er nog 24 te zijn. De anderen verkeerden in een laagbewuste of bewuste toestand, waar een andere vorm van behandeling en zorg bij hoort.

Iemand in vegetatieve toestand ontwaakt uit een coma zonder tekenen van bewustzijn, doelgerichte reactie of communicatie. Het wordt het niet-responsief waaksyndroom genoemd. Dit niet aangeboren hersenletsel is een gevolg van bijvoorbeeld een beroerte of zuurstofgebrek na een hartstilstand.

„Nederland kent in vergelijking met andere landen relatief heel weinig patiënten in vegetatieve toestand”, zegt Van Erp. „Maar waarom dat is weten we niet. Het kan te maken hebben met de medische besluitvorming. Internationaal gezien is het uniek dat hier de behandeling door de arts gestaakt mag worden als er geen herstel meer mogelijk is.” Ook vergoedt de zorgverzekering de revalidatie niet.