New York ziet licht aan eind van tunnel

Een verpleegkundige met skimasker ontvangt een patiënt. Ⓒ Foto EPA

WASHINGTON - New York maakt zich op voor mogelijk de dodelijkste week in de coronacrisis. Terwijl in de overvolle ziekenhuizen wordt gevochten voor mensenlevens, ziet gouverneur Mario Cuomo toch een mogelijk lichtpuntje. Al twee dagen op rij is er geen grote stijging van het aantal slachtoffers. Mogelijk wijst dat op een afvlakking van de ’curve’.