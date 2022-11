Kabinet hoopt 2 miljard op te halen met extra taks op overwinst elektriciteitsproducenten

De taks vloeit voort uit het besluit van de Europese Commissie om zo’n belasting in te voeren. Het doel is om elektriciteitsproducenten te raken die forse winsten maken door de hoge energieprijzen. De extra belasting gaat gelden voor bedrijven die meer dan 130 euro per megawattuur elektriciteit verdienen. Vanaf dat tarief is er volgens het kabinet nog een ’goede winstmarge’ te halen.

Voor producenten van kolen en biomassa gelden andere regels. Bij biomassa gaat de taks pas gelden vanaf 240 euro per megawattuur, omdat dat duur is om dat op te wekken. Voor kolen komt een flexibel plafond, afhankelijk van onder meer de kosten voor kolen.

Voorjaar

De taks gaat al vanaf 1 december in, ook al moet het wetsvoorstel nog uitgewerkt worden. Die is waarschijnlijk pas in het voorjaar af. De taks geldt tot juli volgend jaar. „Door de snelle totstandkoming van de Europese verordening en de datum dat de heffing van kracht wordt, moet er heel veel geregeld worden in korte tijd. Daarom kies ik ervoor met terugwerkende kracht de heffing in te zetten”, zegt minister Jetten (Energie).

Het kabinet verwacht 1,8 miljard op te halen met de belasting, al hangt de uiteindelijke opbrengst af van de hoogte van de elektriciteitsprijs. Het geld is nodig om de rekening voor onder meer het prijsplafond voor burgers en de energiesteun voor ondernemers te betalen.

Eerder kwam het kabinet al met meerdere maatregelen om energiebedrijven aan te slaan. Zo gaan de mijnbouwheffingen, een taks voor bedrijven die energie winnen, de komende jaren omhoog. En er kwam, ook op aandringen van Brussel, een ’solidariteitsheffing’ voor fossiele bedrijven waarmee met terugwerkende kracht forse winsten over 2022 worden aangeslagen.