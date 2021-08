KHN spant kort geding aan om clubs en discotheken open te krijgen

In de persconferentie van demissionair premier rutte en demissionair coronaminister De Jonge werd vrijdagavond duidelijk dat er, ondanks het gunstige coronabeeld, er nog geen ruimte is voor heropening van nachthoreca zoals nachtkroegen, nachtclubs en discotheken. En dat is tegen het zere been van de horecabranche. ,,Het kan niet zo zijn dat een hele sector op deze manier de dupe is en volledig uit wordt gesloten, ook nog eens als enige in heel Nederland.”, vertelt horeca-directeur Beljaarts. ,,Daar zijn we absoluut niet blij mee.” Het kort geding, dat samen gevoerd wordt met Nachtbelang en OAC (Overleg Amsterdamse Clubs) is in voorbereiding en gaat maandag de deur uit.

Begin juli zijn nachtclubs en discotheken kortstondig open geweest, met een coronabewijs. In het kader van het door Hugo de Jonge bestempeld ‘dansen met Janssen’ konden jongeren die zich hadden laten vaccineren direct het uitgaansleven in. Dit leidde tot een ongelooflijke corona-uitbraak onder jongeren, met op het hoogtepunt meer dan tienduizend besmettingen per dag. Experts vroegen zich toentertijd al af of het wel verstandig was om zo snel na vaccinatie de nachthoreca in te gaan, omdat een vaccin dan nog onvoldoende zou beschermen. Data-analist Yorick Bleijenberg merkt op dat we momenteel nog steeds bezig zijn om die ‘schade in te halen’.