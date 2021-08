Kort geding als clubs en discotheken tot 1 november gesloten blijven

„We willen er nog niet op vooruitlopen, want we hebben vanmiddag een afspraak bij minister Grapperhaus en staatssecretaris Keijzer”, vertelt Beljaarts. „En we wachten dat gesprek af, evenals de officiële bekendmaking op de persconferentie.” Maar mocht er daar bekend worden gemaakt dat er geen openingsplan komt voor nachtclubs, is een kort geding al in de maak.

„Het kan niet zo zijn dat een hele sector op deze manier de dupe is en volledig uit wordt gesloten, ook nog eens als enige in heel Nederland.”, vertelt de horeca-directeur. „Daar zijn we absoluut niet blij mee.” Op dit moment is de horeca open, maar met strenge . Een vaste zitplek is verplicht, evenals een gezondheidscheck en registratie. Om 12 uur moet de zaak dicht, wat betekent dat discotheken en nachtclubs effectief al niet open konden gaan, maar dat werd eveneens verboden. „Je kunt niet een gehele sector op die manier achterstellen en zeker niet zonder deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing.” Als het zover komt zal KHN het kort geding samen voeren met Nachtbelang en OAC - Overleg Amsterdamse Clubs.