Swingstate Michigan verwacht uitslag pas woensdagavond

In Detroit ging 55 procent van de kiezers naar de stembus, ongeveer een kwart miljoen mensen. Vier jaar geleden bleef de opkomst in de stad steken op 48 procent. Swingstate Michigan is goed voor zestien kiesmannen.

Diverse andere districten komen wel al met uitslagen in de komende uren. Die kunnen al een idee geven welke kant de verkiezingsstrijd opgaat. In totaal hebben in Michigan 3,3 miljoen mensen vervroegd hun stem uitgebracht. Op de verkiezingsdag gingen nog eens 2 tot 2,5 miljoen mensen naar de stembus.

Rond 06.00 uur Nederlandse tijd was 55 procent van de stemmen geteld. Trump zou aan de leiding gaan met 54 procent; Biden volgt op 43,9 procent.