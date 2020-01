Fors meer slachtoffers bij Oogziekenhuis binnengekomen

Het aantal slachtoffers dat afgelopen nacht bij het Oogziekenhuis is binnengekomen, ligt fors hoger dan tijdens de vorige jaarwisseling. Toen waren het er acht. „Het is speculeren over de oorzaken voor de stijging, maar mogelijk speelt mee dat dit jaar meer vuurwerk is verkocht”, aldus de woordvoerder van het Oogziekenhuis. Verder noemt hij het goede weer, waardoor er mogelijk meer mensen op straat waren. Ook rept hij van de mist. „Mogelijk hadden mensen daardoor geen goed zicht op het vuurwerk.” Zes vuurwerkslachtoffers van de afgelopen nacht worden woensdag nog geopereerd.

Landelijke cijfers over het aantal vuurwerkslachtoffers worden in de loop van deze week verwacht.